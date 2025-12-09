シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子を作り続けている「ユーハイム」から、ポケモンデザインのバレンタインギフトが登場。

「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かし、親子3代に親しまれるユーハイムのお菓子が楽しめます☆

発売日：2026年1月上旬より順次

※ユーハイムのオンラインショップにて2025年12月22日(月)より先行予約受付開始

世代を超えて愛される「ポケモン」から着想した、「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマにしたバレンタインギフトが「ユーハイム」から登場。

バレンタインのためだけのスペシャルなお菓子が、全部で9種類展開されます。

以前にも登場したピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』よりチコリータ・ポカブ・ワニノコなども加わった、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージでお届け。

新発売されるミルフィーユなど、素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、ポケモンたちとおやつの時間を楽しめます☆

ミルフィーユ（9個入）

価格：1,944円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れたバレンタインギフト。

個包装のデザインはピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコの4種類です。

ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なります。

※個包装はランダム封入

ミルフィーユ（5個入）

価格：864円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

パイにクリームをサンドし、チョコレートでコーティングしたミルフィーユのボックスセット。

個包装にはピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコがプリントされています。

ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポーズが異なるのもポイントです。

※個包装はランダム封入

ビスケットアソート（110g入）

価格：2,160円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ポケモンのデザイン缶に入れたビスケットアソート。

缶にはほっぺを膨らませながらお口に手をあてるピカチュウがレイアウトされています。

ピカチュウのかたちのビスケットもポイントです。

モンスターボールバウム（3個入）

価格：1,944円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。

真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品です。

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）

価格：648円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティング。

ゲンガーがデザインされたパッケージに入れて届けられます。

側面にプリントされたピカチュウにも注目です☆

バウムシュピッツ（4個入）

価格：864円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

様々なポーズをとるイーブイをパッケージにプリントしたバウムシュピッツ。

ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。

内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類がランダムに封入されています。

スティックバウム（6個入）

価格：1,512円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカット。

個包装のデザインはピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの4種類です。

※個包装はランダム封入

スティックバウム（4個入）

価格：972円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

プチギフトにもおすすめなスティックバウムの4個入りボックス。

ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメがプリントされた個包装に入っています。

※個包装はランダム封入

クッキー（チョコ）

価格：1,296円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳

カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶にアソート。

個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類が展開されます。

※個包装はランダム封入

2026年1月上旬より順次販売が開始される「ユーハイム（ポケモン）」の紹介でした☆

