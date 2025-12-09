乃木坂46矢田萌華、『BOMB』初表紙で“クリスマス”グラビア披露 真っ白な素肌のぞくノースリニット姿も【独占カットあり】
アイドルグループ・乃木坂46の矢田萌華が、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』1月号（ワン・パブリッシング）の表紙を飾っている。
【写真】抜群の透明感…白肌が美しい矢田萌華
40枚目シングル「ビリヤニ」を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田が登場。ボム初登場となるグラビアのテーマは、季節感たっぷりにクリスマス。まずは冬っぽい真っ白なニットワンピースで、人生初のクリスマスツリーの飾り付けからスタート。
制服に着替えては近くの神社で待ち合わせ、マフラー姿も披露。続いては紫のノースリーブニットでクリスマスの食事シーン。大きなケーキにもにっこり。最後は花柄ノースリーブのルームウェア姿も収録する。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画では、動いてしゃべる矢田も見ることができる。
通常版綴じ込み付録も矢田の両面ピンナップポスターとなっている。
ほか裏表紙には乃木坂46小川彩、限定版の表紙＆付録ピンナップは20周年を迎えたAKB48、限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみが登場する。
