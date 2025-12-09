湯沢市で特産のセリの収穫が盛んに行われています。



秋田を代表する郷土料理きりたんぽをはじめ、鍋料理に欠かせない冬の味覚が今年も旬を迎えています。



10センチを超える長い根が目を引く湯沢市特産のセリ。



シャキシャキとした食感と豊かな風味が特徴で、きりたんぽなどの鍋料理に加え、雑煮の具材として年末年始は特に需要が高まります。



湯沢市の三関地区では、豊富な湧き水を使って約40戸の農家がセリの栽培に取り組んでいて、いま収穫作業が本格化しています。





ハウス7棟でセリを栽培している農家の佐々木好希さんは、20センチほどの深さまで水が張られた畑の中で、膝までつかりながら9日も作業に追われていました。今年は苗を植える時期の8月から9月にかけて気温が高かった影響で、成育に遅れやバラつきが見られたということですが、ハウスの温度管理を徹底したことで例年通り品質の良いセリに仕上がっています。佐々木さんは長い根を傷つけないよう十分に気を付けて一株ずつ丁寧に掘り出していました。佐々木好希 さん「鍋とかしゃぶしゃぶとかいろいろ温かいものに入れてもいいですし」「季節を味わうという意味でぜひみんなで家族で食べてもらえればなと思います」これから年末にかけて出荷が最盛期を迎える冬の味覚、湯沢市三関地区のセリ。収穫は来年3月まで続き、JAこまちでは今シーズン約84トンの出荷を見込んでいます。



