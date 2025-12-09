北海道から鹿児島までの若手4人が選ばれた新たな民謡ユニットで、秋田市の高校生が先月CDデビューを果たしました。



津軽三味線、吉田兄弟の兄・良一郎さんもほれ込むその歌唱力で秋田民謡の魅力を発信します。

＜地元の老舗レコード店の店頭にも＞

秋田市土崎にある、細川レコード店です。



今年で創業100周年。

秋田ゆかりの音楽をことさら愛する老舗に、先月末、新たなCDが届きました。





＜民謡一筋…いまは期待の若手に＞

歌うのは、「みんよぅユリism」。4人のうち1人が、秋田県民です。

秋田西高校3年の川井ふたばさん。



ポップスでも、「こぶし」がきいています。



民謡との出会いは、幼稚園のとき。



民謡歌手・藤原美幸さんが開いた体験会でした。



いまでは県の内外の大会で活躍する、秋田民謡、期待の若手の1人です。



でも、今年は、ちょっと悩みもありました。

＜青丸と赤丸が重なってる＞

進学を考えながらも、歌の可能性は狭めたくない。



模試より優先した民謡日本一選手権では、準優勝に輝きました。

民謡ブームと呼ばれ、プロの歌手が次々生まれたのは、昭和の時代。



川井さんには、ちょっとした昔話です。



一方で、伝統文化を大切にする動きもあります。



川井さんの歌が、ある音楽関係者の耳に届きました。

＜津軽三味線アーティストの耳に＞

日本を代表する津軽三味線アーティスト・吉田兄弟。



兄・良一郎さんは、和楽器だけの別ユニットを組むなど、新たな音楽のプロデュースにも力を入れています。

民謡王国、秋田生まれ秋田育ちの歌声が、ひとつの形になりました。

＜自分の歌声がCDに＞

この日、発売より一足早く、レコード会社からCDが届きました。



メンバーそれぞれが、地元の民謡を1曲ずつ収録。



川井さんが選んだのは「秋田音頭」です。



歌が際立つよう、あえて伴奏から和楽器を外したアレンジです。

歌い手として、ひとつの夢を叶えた川井さん。



これからも秋田民謡の魅力の発信に邁進します。



