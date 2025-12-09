【特集】秋田市の高校生がCDデビュー 若手4人の民謡ユニット「みんよぅユリism」 プロの三味線奏者もほれ込む歌唱力で秋田民謡の魅力を発信！ 秋田
北海道から鹿児島までの若手4人が選ばれた新たな民謡ユニットで、秋田市の高校生が先月CDデビューを果たしました。
津軽三味線、吉田兄弟の兄・良一郎さんもほれ込むその歌唱力で秋田民謡の魅力を発信します。
＜地元の老舗レコード店の店頭にも＞
秋田市土崎にある、細川レコード店です。
今年で創業100周年。
秋田ゆかりの音楽をことさら愛する老舗に、先月末、新たなCDが届きました。
4人のうち1人が、秋田県民です。
＜民謡一筋…いまは期待の若手に＞
秋田西高校3年の川井ふたばさん。
ポップスでも、「こぶし」がきいています。
民謡との出会いは、幼稚園のとき。
民謡歌手・藤原美幸さんが開いた体験会でした。
いまでは県の内外の大会で活躍する、秋田民謡、期待の若手の1人です。
でも、今年は、ちょっと悩みもありました。
＜青丸と赤丸が重なってる＞
進学を考えながらも、歌の可能性は狭めたくない。
模試より優先した民謡日本一選手権では、準優勝に輝きました。
民謡ブームと呼ばれ、プロの歌手が次々生まれたのは、昭和の時代。
川井さんには、ちょっとした昔話です。
一方で、伝統文化を大切にする動きもあります。
川井さんの歌が、ある音楽関係者の耳に届きました。
＜津軽三味線アーティストの耳に＞
日本を代表する津軽三味線アーティスト・吉田兄弟。
兄・良一郎さんは、和楽器だけの別ユニットを組むなど、新たな音楽のプロデュースにも力を入れています。
民謡王国、秋田生まれ秋田育ちの歌声が、ひとつの形になりました。
＜自分の歌声がCDに＞
この日、発売より一足早く、レコード会社からCDが届きました。
メンバーそれぞれが、地元の民謡を1曲ずつ収録。
川井さんが選んだのは「秋田音頭」です。
歌が際立つよう、あえて伴奏から和楽器を外したアレンジです。
歌い手として、ひとつの夢を叶えた川井さん。
これからも秋田民謡の魅力の発信に邁進します。