秋田市は、八橋地区での整備を予定しているスタジアムを新たに建設した場合、最も小さい規模であっても、施設の収支は赤字になるとの見通しを明らかにしました。



9日の市議会では事業費や市の財政状況も踏まえ、整備計画を凍結することがあり得るのかどうか議員が沼谷市長を質す一幕もありました。



秋田市議会では、3日間で9人の議員が市政の課題や対応方針を質す、一般質問が始まりました。





自民党・工藤知彦議員「改修の選択肢がなくなったことから、今後は新設に向けた検討が進められるものと考えております。そこでお伺いいたします」多くの議員の関心は、沼谷市長が既存の施設の改修による整備を断念する方針を示したスタジアム事業についてです。秋田市・沼谷市長「市としての方針を、ASPスタジアムの改修は行わず今後も維持する。本市が単独で事業主体とならない。原則として新たなスタジアムの維持管理費は負担しないこととし、この方針に沿って、事業主体や費用負担について、県およびブラウブリッツ秋田と3者で協議してまいりたいと考えております」改修は断念したものの、新設で事業を進めることが確定したわけではないことを示唆しています。その最大の理由は、事業にかかる費用です。市は現在、新設と改修、それぞれの方法で施設を整備した場合の試算を、収容人数ごとにまとめています。5,000人規模の場合、いずれの方法も140億円程度ですが、改修がわずかに安い見込みです。それ以上の規模で整備すると、改修でも新設でも190億円以上にのぼることが見込まれています。さらに沼谷市長は、建設後の収支が赤字になるとの見通しも新たに示しました。秋田市・沼谷市長「5,000人規模の新設で芝生の維持管理費を始めとした維持管理費は年間約1億円。一方で収入としては、これまでのソユースタジアムにおける貸し出し収入の実績をもとに試算すると年間約3,000万円程度であり、その差額である約7,000万円を何らかの方法で補てん、捻出する必要があるものと見込まれております」建設や維持管理に伴う「公債」、いわば借金も返済していくことを考慮した場合、災害などに備える“市の貯金”財政調整基金などの積み立てが難しくなるとも説明しました。市長の説明を受け、議員からはさらに。秋水会・佐藤宏悦議員「凍結、一旦立ち直りましょう、戻りましょうということをね、市長はダブルスコアで当選してきたんだから、そこは民意を形にすべきだと思います」沼谷市長「やると決めて、あるいは予断を持ってこれから3者で話し合っていくということではない。こういった調査結果が客観的に出たわけですし、市の財政状況、将来の見通しもありますので、そういったことをしっかりとお伝えしてそのうえでどういう形がとり得るのかということを3者で話し合えるのかどうかということであります」市議会の一般質問は、10日、11日も行われます。



