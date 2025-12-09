川口春奈、自分にあげたい“ご褒美”とは？「モチベーションになってる」

12月9日、フジテレビ系『ノンストップ！』に川口春奈がVTR出演し、自分にあげたいご褒美について語った。

番組では今回、今年飛躍した国内外のビューティー商品を表彰するイベント『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』に登壇した川口にインタビューを実施。

この中で、“自分自身にあげたいご褒美”を聞かれた川口は、「食事は食べるの大好きだしお酒も好きなんで。常日頃食べることとか美味しいものっていうのはご褒美だし、モチベーションになってるかな」とコメント。

そして、“今一番食べたいもの”については、「お寿司が好きです」「イカが好きです。赤貝とか。ちっちゃい時からそういう海鮮が当たり前のように出てくるところで育ってるっていうのもあるんですけど。イカとかも本当にめちゃくちゃ釣ってたし、食べてたし、落ち着くっていうか。お酒も好きなのでアテにもなるし。お魚全般はちっちゃい時は身近だったし、今も大人になってからも好きですね」と語った。