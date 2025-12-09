全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月11日から17日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は12月10日から16日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜秋田・富山・能登・大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜大分・宮崎線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜稚内・秋田線、長崎〜五島福江線、福岡〜宮崎線、沖縄/那覇〜石垣線

・4,000マイル

東京/羽田〜女満別・釧路・岩国・米子・高松・佐賀・鹿児島線、大阪/伊丹〜福島・新潟線、神戸〜札幌/千歳線、名古屋/中部〜秋田・鹿児島線、札幌/千歳〜静岡線、福岡〜小松線、沖縄/那覇〜広島・鹿児島線

・5,000マイル

札幌/千歳〜福岡線

・6,500マイル

東京/羽田〜宮古線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。