出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、日本ハムは巨人から菊地大稀投手を獲得した。巨人は、日本ハムから松浦慶斗投手を獲得した。

菊地は球団を通じて「ジャイアンツでの４年間でとても多くの素晴らしい経験ができ、その経験は僕を成長させくれました。今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します。チーム関係者、スタッフの皆様、大変お世話になりました。そしてファンの皆様、温かいご声援をありがとうございました」とコメントを発表した。

阿部慎之助監督も「菊地投手はジャイアンツでの経験を生かし、新たなチームで持ち味を存分に発揮してもらいたいです」とエールを送った。

１９９９年生まれの菊地は最速１５４キロを誇る本格派右腕。佐渡高から桐蔭横浜大を経て２１年育成ドラフト６位で巨人に入団。２２年４月に支配下登録され、１年目は１６試合に登板した。２年目はチーム２位の５０試合に登板し４勝４敗１セーブ、１１ホールドでブルペンを支えた。２４年オフに育成再契約となったが、今年７月に支配下復帰。大卒４年目の今季は１軍７登板で１勝１敗、防御率１・８０の成績を残していた。