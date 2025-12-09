俳優の松谷鷹也（31）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。俳優を志した意外なきっけけを明かした。

巨人・近鉄で投手として活躍した松谷竜二郎氏と父に持つ松谷。幼少期からプロ野球選手を夢見て、野球に打ち込んでいたという。学法福島高校に進学し、大学も野球推薦で進学するもわずか半年で肩を痛めてしまったという。病院では「治すためには手術して1年間ぐらいリハビリをしないと投げられない」と宣告を受け、「野球は厳しいかなと思って、そのタイミングで野球を辞めて、大学も辞めました」とした。

「小さい時からずっと野球しかやってこなかったんで、これからどうすればいいんだろうっていう不安というか、そういうのはありました。それで一旦実家に戻って、ずっと引きこもってました」と松谷。「その後しばらく引きこもってたんですけど、僕兄がいまして。“そんなにずっと引きこもってるんだったら、『仮面ライダー』を見てみれば”ということをなぜか提案されて。で、1年分すぐ借りたんですよ。それで、トイレとかご飯の時間以外をずっと見て、3日ぐらいで全部見終わって、僕は“仮面ライダーになりたいな”って思って。単純ですよね、もう」と苦笑。「それでずっと野球選手になるのが目標だったんですけど、その夢が破れたというか、何もすることがなかったんですけど、もう1回新しくやりたいことが見つかった。それで、この道を目指そうと思いました。それから俳優の勉強というか、お芝居の勉強とかそういうのをやりました」と明かした。

松谷はエキストラからスタートし、映画製作の裏方など、下積み生活を経て、先月公開された脳腫瘍で2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」で主演に抜てきされた。