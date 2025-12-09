シンガポールを拠点とするラグジュアリーホテルグループが運営する、日本初のカペラホテル「カペラ京都」が2026年春に開業します。その開業に先立ち、「カペラ京都」は2026年3月23日（月）以降の宿泊予約受付を開始しました。

2026年春に開業する「カペラ京都」は、歴史ある宮川町地区の中心地にある旧新道（しんみち）小学校跡地を継承し、京都の街に見られる「間」の思想が息づく空間となっています。

「カペラ京都」では、伝統的な町家の意匠を取り入れたた落ち着きのあるデザインや現代的なアート、職人たちの伝統文化と出合うことで、京都の1200年にわたる歴史を体感する滞在が生まれます。



滞在そのものが文化体験になる静寂なひととき

客室は、スイートを含め全89室。スイート20室のうち、6室では天然温泉が楽しめます。レストランは、花街の伝統的なお茶屋を彷彿させるシグネチャーレストラン、新道小学校の記憶を受け継ぐ和食レストラン、そして中庭に面したオールデイダイニングのフレンチブラッセリ−がラインナップ。

また、スパ施設「Auriga Spa（アウリガスパ）」では、天然温泉やトリートメントが、滞在をより贅沢な体験にしてくれます。

そして、「カペラ京都」ならではの体験ができる「カペラキュレーツ」。開業に伴い、「カペラ京都」でしか出合えない3つのオリジナルプログラムが提供されます。ラインナップは抹茶・菓子に三味線などを楽しむ「宮川町へのおもてなしの扉」、漆芸に浸る「漆の匠」、下駄・草履の文化を体験する「一歩一歩に宿る心 - Soul of Geta」。特別な体験を通じて、京都文化を深く味わうことができます。



「カペラ京都」では2026 年3月 23 日(月)以降の宿泊予約を受付中。伝統が息づく地・京都で静寂さを楽しむひとときをお過ごしください。



■カペラ京都

住所：京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130

TEL：06-6949-9035

【滞在そのものが文化体験となる二つの宿泊プラン】

開業記念宿泊プラン【祇園のささめき】（ご宿泊日数：2泊から）

・料金：71万5750円〜

・フレンチブラッセリーでの朝食（2人）

・ホテルクレジット:（1組2人あたり）

1万円（デラックス、プレミアム対象）、

2万円（ジュニアスイート、温泉スイート、祇園スイート、カペラスイート対象）

・カペラ京都 限定ギフト

伝統文化体験を含むご滞在プラン【カペラジャーニー】（ご宿泊日数:スイート2泊から）

・料金:：84万2250円〜

・カペラキュレーツの文化体験（好きなコースを1つ選べます）

宮川町へのおもてなしの扉：お茶屋での舞妓による抹茶のおもてなしと舞踊

漆の匠：漆工房でのレクチャー、寺院での作品鑑賞、漆塗りまたは金継の体験

一歩一歩宿る心 -Soul of Geta:150 年の歴史ある下駄工房でのワークショップ

・和食レストランでの夕食:おまかせコース（2人）

・フレンチブラッセリーでの朝食（2人）

・アウリガスパでのトリートメント（60分メニュー：2人）

・カペラ京都 限定ギフト

※本プランには一部適用条件がございます。

※時期により料金は変動します。

※税・サービス料込



Text：中川葉月





