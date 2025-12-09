北アルプスの豪雪地であり、全国屈指の湯量を誇る奥飛騨温泉郷。その一角にたたずむ「界 奥飛騨」で実施中の「飛騨玉の雪明り」は、この地方に見られる合掌造りをモチーフにした照明のライトアップイベントです。

「合掌造り」とは、雪を落としやすくするために屋根を急傾斜にした、飛騨地方の豪雪地帯ならではの住まいのこと。特徴的な屋根に着想を得たオリジナルの和照明「飛騨玉」を施設内の中庭に配置し、ほのかな明かりで照らしています。

中庭

実はこの中庭にはかつて公衆浴場があり、人々が行き交っていたのだそう。屋根の葺き替えなどを助け合う合掌造り集落の文化と、かつて人が集い交わっていた辻空間。しんしんと降り積もる雪を見ながら、ここ奥飛騨地方の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょう。

中庭には足湯が設置されているので、こちらもぜひ利用してみてくださいね。

「飛騨玉」の明かりに包まれる特等席が、こちらのかまくらです！ 合掌造り風の屋根のかまくらの中に、こたつや、木工の土地飛騨である高山ならではの技術で作られた千鳥格子の照明が設えてあります。中はオレンジ色の光で照らされ、外気温よりも約5度ほど高いのだそう。こたつを設えた2名がけの席からは、湯けむりの立つ湯の川と「飛騨玉」の明かりが広がります。雪景色と和の明かりが調和した空間で、ゆっくりと語らいの時間を過ごせますよ。

ゆったり滞在が楽しめる「おこもり連泊」

かまくら内の特等席では、ご当地の飲み物とお菓子を味わえます。飲み物は、奥飛騨温泉郷の温泉で発酵させた「飛騨紅茶」に、「飛騨高山蒸留所」のウィスキーを加えた「ホットウィスティー」。温かい紅茶とウィスキーの香りで、体の芯からぽかぽかになります。お菓子は、飛騨高山で親しまれてきた「音羽屋」の「飛騨駄菓子」。雪降る夜に、心安らぐひとときを楽しめます。

ご当地部屋「飛騨MOKUの間」

「界 奥飛騨」では、ゆっくり滞在を楽しめる「おこもり連泊」のプランを予約できます。基本料金より1泊あたり20％割引でお得に宿泊できるほか、追加料金でブレンドアロマオイルの作成体験や、ランチの「昼餉弁当」が楽しめる「連泊おこもりセット」も選択可能。

雪見客室露天風呂

お得に泊まれる分、露天風呂付き客室にグレードアップするのもいいですね！

雪の奥飛騨温泉郷

雪景色を楽しみ、良質な温泉に浸かって癒やされる。冬の温泉旅を「界 奥飛騨」で楽しんでみてはいかがでしょうか。■界 奥飛騨「飛騨玉の雪明り」期間：開催中〜2026年3月23日（月）住所：岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯138TEL：050-3134-8092（界予約センター）時間：18〜22時（18〜19時、19時30分〜20時30分、21〜22時の計3回）料金：1セット2000円（ホットウィスティー、飛騨駄菓子、かまくら特等席を含む）。宿泊は別途、1泊2食付き3万1000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込）アクセス：平湯バスターミナルより徒歩約4分、中部縦貫自動車道・平湯ICより車で約3分対象：宿泊者限定予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから要予約定員：1日3組（各時間1組最大2名）●かまくらの設置は1月以降、積雪状況により変動する可能性があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。