ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È&TEAM¤ÎJO¡õ¥¿¥¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³¨²è¡©¡×JO¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ß¤»¤¿È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
12·î9Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥È¥Ã¥Ñ¥×¥Á¥×¡Êduckbaphouse¡Ë¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇØ·Ê¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢JO¡¢¥¿¥¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢JO¤È¥¿¥¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶ÛÄ¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡ÈÀèÇÚ¡ß¸åÇÚ¡É¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JO¤È¥¿¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥È¥Ã¥Ñ¥×¥Á¥×¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê9Æü¡Ë17»þ¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢JO¤È¥¿¥¤¬½êÂ°¤¹¤ë&TEAM¤Ï¡¢12·î31Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ìÍ½Äê¡£°ìÊý¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥·¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡£2003Ç¯12·î¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆÇÀå¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥ÉSÈ¯¸À½¸¡É¡¢¡ÈÆÇÀå¤Þ¤È¤á¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ¯¸À¤Î¿ô¡¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÈþ¿©²È¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÎÈ¿©¤ÎÎÉ¼±¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¥æ¥ó¥Û¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¡×¡£2020Ç¯10·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯10·î¤ËÉã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ&TEAM¤È¤Ï¡©
2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HYBE»±²¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¦YX LABELS½êÂ°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION - The Howling -¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎEJ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎFUMA¡¢K¡¢YUMA¡¢JO¡¢HARUA¡¢TAKI¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎNICHOLAS¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄMAKI¤Î9¿Í¡£Â¿¹ñÀÒ¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2025Ç¯10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£