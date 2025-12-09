9日午前、飯豊町の中学校のグラウンドにクマ1頭が現れました。学校は当時授業中で校舎にいた生徒や教職員がクマを目撃しました。



町立飯豊中学校 伊藤源 教頭「一校時の終わりごろ公園のほうの坂から子グマ1頭が降りてきた」



9日午前9時半ごろ、飯豊町椿の町立飯豊中学校のグラウンドにクマ1頭がいるのを授業中の生徒や教職員が発見しました。町や学校によりますとクマは体長50センチほどの子グマとみられ、およそ50分にわたってグラウンドをうろついた後、行方が分からなくなったということです。





町立飯豊中学校 伊藤源 教頭「授業中だったので子どもたちは関心を持って窓の外の様子を見ていたがまずは落ち着いて授業を受けようとその後は影響はなかった。この時期にもまだクマが出ているということでクマの環境に変化があるのかなと心配している」飯豊中では下校時、徒歩通学の生徒の保護者に対し車で送迎するよう呼びかけました。その後、9日午前10時20分ごろ飯豊中の北側にある町民野球場付近でも子グマ1頭が目撃されました。そして午後2時50分ごろには野球場からさらに北の路上でも子グマが目撃され、その後の行方は分かっていません。飯豊町では中学校と野球場付近などに現れたクマはいずれも同じ個体とみて注意・警戒を呼びかけています。一方、鶴岡市五十川では9日午前11時40分ごろ、住宅の敷地にある物置小屋で体長およそ70センチの子グマが見つかりました。鶴岡市は猟友会に出動を要請し、午後1時過ぎ、緊急銃猟の判断によって麻酔銃を使ってクマを捕獲、その後、駆除しました。このクマによる人身・物的被害は確認されていません。県によりますと県内で緊急銃猟によって駆除されたクマは今回が16頭目です。