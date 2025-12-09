９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３１．１３ポイント（１．２９％）安の２５４３４．２３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４７．１２ポイント（１．６２％）安の８９３６．４１ポイントと続落している。ハンセン指数は約２週ぶりの安値水準を切り下げた。売買代金は２１０２億３５９０万香港ドル（約４兆２２３６億円）となっている（８日は２０６２億３０３０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米金融政策や中国指標の発表が気がかり材料だ。９〜１０日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、０．２５％の追加利下げ決定がほぼ確実視されているが、その後のパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の会見や、メンバーによる政策金利見通しが不透明。２０２６年以降の金融政策がタカ派（引き締めに積極的）に傾く恐れもある。中国ではあす１０日に１１月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表される予定だ。前日公表された１１月の貿易統計で、米ドル建て輸入が市場予想（３．０％増）を下回る１．９％増に伸び悩み、内需の弱さを示す結果だったこともあり、これから報告される月次経済統計の内容も警戒されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が８．１％安、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が６．０％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が５．０％安と下げが目立った。ポップマートについては、事業の将来性が不安視されている。ドイツ銀行は最新リポートで、ポップマートのＩＰ「Ｌａｂｕｂｕ（ラブブ）」が希少性を失い、価値が低下するとの見通しを示した。

セクター別では、非鉄・産金が安い。江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．４％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．７％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．２％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．７％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。龍湖集団のほか、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が１８．４％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が１４．６％安、中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が９．４％安で引けた。

ロボット関連の銘柄もさえない。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が４．８％安、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が３．２％安、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が２．４％安で取引を終えた。そのほか、技術がロボットに応用しやすい自動運転の深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が５．２％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が３．０％安と値を下げている。

他の個別株動向では、冶金系エンジニアリング大手の中国冶金科工（１６１８／ＨＫ）が２１．０％安。同社は８日引け後、不採算を抱えるなどの子会社６社を総額６０６億７６３２万人民元（約１兆３３８６億円）で売却すると発表した。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３７％安の３９０９．５２ポイントで取引を終了した。不動産が安い。非鉄・産金、自動車、エネルギー、インフラ建設、軍需産業、消費関連、医薬、保険・証券なども売られた。半面、銀行の一角はしっかり。ハイテクや海運の一角も買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）