　タレントのJOYが8日、自身の公式Xを更新。娘が引いた一番くじ景品の写真を投稿した。

【写真】すげぇ！JOYの娘が当てた一番くじA賞「マリオのぬいぐるみ」

　Xでは「セブンでマリオの一番くじに挑戦。B賞のキノピオのティッシュケースが欲しかったんだけど、なんとA賞のマリオのおしゃべりぬいぐるみが出ました」と報告。

　マリオのぬいぐるみ写真を投稿しながら「まさかA賞出ると思ってなかったからうれしい。ちなみに娘が引いてくれたよー！引き強い！」と驚いている。

　これにファンは「むすめちゃんすごいです！うちの娘は小皿でした(笑)」「娘さん、さすがですわ」「子供って欲がないから当たるとか言いますよね　おめでとうございます」などと反応している。