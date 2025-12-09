JOY、娘の強運に驚き 一番くじ結果報告「引き強い！」
タレントのJOYが8日、自身の公式Xを更新。娘が引いた一番くじ景品の写真を投稿した。
【写真】すげぇ！JOYの娘が当てた一番くじA賞「マリオのぬいぐるみ」
Xでは「セブンでマリオの一番くじに挑戦。B賞のキノピオのティッシュケースが欲しかったんだけど、なんとA賞のマリオのおしゃべりぬいぐるみが出ました」と報告。
マリオのぬいぐるみ写真を投稿しながら「まさかA賞出ると思ってなかったからうれしい。ちなみに娘が引いてくれたよー！引き強い！」と驚いている。
これにファンは「むすめちゃんすごいです！うちの娘は小皿でした(笑)」「娘さん、さすがですわ」「子供って欲がないから当たるとか言いますよね おめでとうございます」などと反応している。
