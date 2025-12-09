メリーチョコレートから「お年賀」にぴったりな、新商品が登場♪

新しい年を祝う贈り物にぴったりのアイテムが登場！2025年12月26日（土）より、メリーチョコレートカムパニーから「ファンシーチョコレート（お年賀）」と「ニャンてハッピー」が全国の百貨店・量販店・オンラインショップで販売開始。どちらも新年のご挨拶やお礼、集まりの場にぴったりな上品な味わいのチョコレートです。お年賀にふさわしい一品です♪

新年のご挨拶にぴったり！「ファンシーチョコレート（お年賀）」



メリーチョコレートから発売される「ファンシーチョコレート（お年賀）」は、年初めのご挨拶にぴったりなアイテム。

2026年の干支「午（うま）」のイラストが描かれたスリーブケースに、上品な味わいのチョコレートが20個詰め合わせられています。

スリーブには「お年賀」の文字が入っており、見た目も華やかで贈り物に最適です。スリーブは取り外し可能なので、自由に楽しめるデザインも魅力的！

お年賀に使えるだけでなく、お世話になった方へのお礼にも最適な一品です。

セブンプレミアムの宇治抹茶アイス2種が新登場！濃厚×食感の贅沢スイーツ

縁起物満載！「ニャンてハッピー」



ニャンてハッピー

「ニャンてハッピー」は、メリーチョコレートの人気スイーツタイムシリーズから登場した縁起物チョコレート。

チョコレートでコーティングされたクッキーを、招き猫イメージのパッケージに詰め込みました。

お正月の贈り物や集まりにもぴったりな可愛らしさと縁起の良さを兼ね備えた商品です。

価格も手頃な378円（税込）で、気軽に購入できるので、ちょっとしたお礼や新年のご挨拶にぴったり。新年を迎えるにあたって、幸せを呼ぶ一品を贈りましょう♪

メリーチョコレートで贈る、華やかな新年のギフト



新年を迎える準備が整ったら、メリーチョコレートの「ファンシーチョコレート（お年賀）」や「ニャンてハッピー」で、贈り物を一層華やかに演出してみて。

どちらも新年にぴったりなデザインと味わいが特徴で、年始のご挨拶やお正月の集まりで喜ばれること間違いなし。

全国の百貨店やオンラインショップで販売されているので、手に入れるのも簡単です。大切な人への贈り物として、また自分へのご褒美としても、是非チェックしてみてください♪

新年の贈り物に最適！メリーチョコレートの新作



新年の始まりを華やかに彩るメリーチョコレートの「ファンシーチョコレート（お年賀）」と「ニャンてハッピー」。

どちらも新年のご挨拶やお世話になった方へのお礼にぴったりの上品なチョコレートです。

特に「お年賀」のスリーブ付きチョコレートは、年始にふさわしい美しいデザインで、贈り物としての特別感も演出できます♪新年を迎えるにあたって、大切な人に心温まる贈り物を届けましょう。