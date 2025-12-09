À¸³èÊÝ¸î¤Î°ìÉôÊä½þ¡¢Å±²óÁÊ¤¨¡¡¸¶¹ð¤é½¸²ñ¤Ç¡Ö»ÊË¡·Ú»ë¡×
¡¡À¯ÉÜ¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤²¼¤²¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÊä½þ¤ò¸º³ÛÊ¬¤Î°ìÉô¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶¹ð¤é¤Ï9Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤Å±²ó¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö»ÊË¡·Ú»ë¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Á´³ÛÊä½þ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î¼Õºá¤ò½Å¤Í¤Æµá¤á¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ë¤Ï150¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÁÊ¾ÙÊÛ¸îÃÄ¤ÎÈøÆ£¹´îÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¸¶¹ðÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤âÁ´¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸¶¹ð¹â¶¶»ËÈÁ¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÆ®¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÆ¤ÓÄóÁÊ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡½¸²ñÁ°¤Ë¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢°ìÉôÊä½þ¤òÅ±²ó¤·Áá´ü¤ÎÁ´ÌÌ²ò·è¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂ¦¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£