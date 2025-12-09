歌手の小柳ルミ子が9日、自身のアメブロを更新。愛犬ルルたんが亡くなってから初めてとなるステージに向けた自主練習の様子と、現在の心境を明かした。

小柳は「昨日は10日のディナーショーの自主練、『体力がもつのか？』『声が出るのか？』ルルたんが亡くなってから初めてのステージなので、2時間みっちり練習しました」と書き出し、自主練習をしたことを報告した。

続けて「腰は痛むか？歌う時は腰を使うので、座ったり立ったり。ルルたんが見守ってくれてます。体力無くなってるなぁ。全身で全力で歌うって体力使うんだなぁーと改めて痛感！」とつづり、自身の体力の衰えを告白。

最後に「10日は、歌う事の喜びと歌える事への感謝に、心を込めてステージに立ちたいと思います！ルルたん！ママにパワーを頂戴ね！」と亡き愛犬に呼びかけ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ステージの成功を祈っています」「ルルちゃんが見守って応援してくれていると思います」などのコメントが寄せられている。