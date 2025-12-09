¡¡³ÚÅ·¡¦Ã¤¸«¹ãÇ·²ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåµ¡¹½¤Ï£¹Æü¡¢Âè£´²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¹­Åç¤Ï³ÚÅ·¤«¤éÃ¤¸«¹ãÇ·²ðÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Ã¤¸«¤Ï£²£²Ç¯ÅÙ¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Î£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ºò¥ª¥Õ¡¢ºÆ¤Ó°éÀ®·ÀÌó¤Ë¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»¤Ç¤Ï£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°ÂÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ïµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç£³£±ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿²÷Â­¤¬Éð´ï¤ÎÆâÌî¼ê¤À¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¹­Åç¤ÎÂçÆ»²¹µ®Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¡£ÂçÆ»¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ï¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤­¤¯ÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡££Ã£Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µ®½Å¤ÇËÜÅö¤ËÂç¤­¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£