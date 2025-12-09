Image: Samsung

この薄さで10インチタブレットにもなるのはロマンがあるなぁ。

いよいよ12月12日に韓国で発売予定のSamsung（サムスン） Galaxy Z TriFold。数日前には生産の舞台裏動画が公開されましたが、今度は公式によるアンボックス動画がお披露目されました。

付属品には45W充電アダプタや純正ケースも含まれる

まず注目したいのはパッケージの大きさ。広げた状態のGalaxy Z TriFoldが収められてるわけで、とにかくデカいですね。これはもう、アンボックスの瞬間からワクワクが止まらないやつかと。

同梱物にはUSB-C to CケーブルやSIMピンのほかに、サムスン公式保護ケース（Carbon Shield Case）や45W充電アダプタも含まれています。色は全体的にブラックで統一されています。

Galaxy Z TriFoldは端末を広げたときの厚みが3.9mmで、折りたたんだときの厚みは12.9mm。重さは約309gになることが判明しています。メインディスプレイの大きさは約10インチで、広角カメラの画素数は2億画素をしっかり実現しているなど、正直第1世代とは思えないスペックの高さに驚いている人も少なくないのではないでしょうか。

これまで、サムスンがGalaxy Z Foldシリーズで培ってきた技術が存分に活かされてること間違いなしのGalaxy Z TriFold。まずは早く触ってみたいなぁ。

Source: YouTube, Samsung