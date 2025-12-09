AKB48・21期研究生盒局餾（まお） 「20期生オーディションに落ちて、アイドルになりたいんじゃなくて、AKB48になりたいんだって気づきました」【連載 なんで令和にAKB48？ Season2特別編】

2005年（平成17年）12月8日に秋葉原で産声を上げたAKB48。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、篠田麻里子、大島優子、指原莉乃ら数々のスターを生み出し、誰もが知る国民的アイドルグループとなった。

あれから20年、数々の伝説を作ったAKB48劇場は昨年末に完全リニューアルされ、それに合わせておよそ9年ぶりのオリジナル公演がスタート。そしてグループとして再び東京ドームに立つという目標が掲げられた。そんななかで現役メンバーはどんな思いで活動しているかにスポットを当てた連載「なんで令和にAKB48？」

今回からは特別編、12月4日に日本武道館でお披露目されたばかりの21期研究生5人が登場します。トップバッターは北海道出身の15歳、郄橋舞桜（たかはし・まお）！

【写真】郄橋舞桜のキュートなショット

【人前に立つのが好きなので、オーディションは楽しかったです】

――小さい頃はどんなコでしたか？

郄橋 人見知りがなくて、初めましての人にもマシンガントークしちゃうぐらいおしゃべりが大好きなコでした。

――学校ではどんな感じ？

郄橋 授業中は「早く終わらないかなー」と思いながら過ごしていました(笑)。授業が終わった瞬間に友達に会いに行って、次の授業が始まるギリギリまで話してました。

――すごいおしゃべり好きなんですね。部活は？



郄橋 バドミントン部でした。お姉ちゃんが中学生のときに、バトミントン部にいて、当時私は6歳とか7歳でしたが、一緒にバトミントンをして楽しいなと思って。

――お姉さんがいるんだ。

郄橋 ふたりいて、一番上のお姉ちゃんとは10コ離れていて、2番目のお姉ちゃんと8コ離れています。

――お勉強はどうだったんですか？

郄橋 お姉ちゃんと話すときに「言葉がおかしいね」と言われるぐらい言葉を知らなくて......。勉強も全然できないです（苦笑）。

――郄橋さんはまだ中学生ですが、AKB48を知ったきっかけは？

郄橋 お姉ちゃんがCDを毎作買うぐらい大好きだったので、物心ついたときから知っていました。

――推しメンは？

郄橋 お姉ちゃんは板野友美さんが好きで、私は八木愛月（あづき）さんと白鳥沙怜（さり）さんが好きです。





――オーディションを受けた理由は？

郄橋 小さい頃からアイドルを見るのは好きだったのですが、最初は憧れるというより、趣味で見ていました。でも、色々なアイドルさんの公開オーディションを見たことをきっかけに、アイドルさんがステージでキラキラしている裏ではたくさんの努力があることを知り、私もそんな風に一生懸命頑張りたいと思って、受けさせていただきました。

――他にもアイドルはいるけど、どうしてAKB48？

郄橋 最初は「アイドルだったら」とこだわりなく、いくつかオーディションを受けていましたが、昨年AKB48の20期生を受けてダメだったときに、初めて悔しさを感じたんです。それで「私、アイドルになりたいんじゃなくてAKB48になりたいんだな」と気がつきました。

――この1年間で努力した部分はありますか？

郄橋 自分のことをよく見るようにしました。自撮りをしたり、鏡で見たり、研究をたくさんしました。

――オーディションの思い出を教えて下さい。

郄橋 3日前ぐらいからずっと緊張して、ふわふわした感じがしていました。オーディション会場に着くまでも足がずっと震えていましたが、審査員の方々の前に立ったら、緊張というより楽しいなって思ったんです。人前に立つのが好きなので！

――ハートが強いですね。自己PRはちゃんとできました？

郄橋 これといった特技がなくて......。舌を尖らせるという、ちょっとした特技？をオーディションの1ヶ月前ぐらいに見つけたんです。それを「これしかないな」と思って披露しました。あとは書類審査のときに書いた身長から2センチ伸びていたので、そのことを一生懸命アピールしました。

――合格はどんな感じで知りましたか？

郄橋 たまたまお家で携帯を見ていて、友達から連絡がLINE来てないかなと思ってアプリを開いたら、合格通知が来ていました。「夢かな？」と1回目を閉じて、開けてもう1回見て。夢じゃないと実感しました。

――AKB48に入って楽しいなと思ったことは？

郄橋 たくさんあります。今まで部活とか、死ぬ気で努力してきたことが1回もなくて。でも、AKB48に入ってからのレッスンはたくさん自分なりに努力して、頑張っています。「今、自分頑張っているな」と思うことがすごく楽しいんです。

――大変だと思うことはありますか？

郄橋 学校にも通っているので、やっぱり両立が大変だなって。学校から帰ってきて自主練をするとなると、時間も限られるし。

――個人の夢を聞かせてください。

郄橋 AKB48のメンバーとして認めていただけるような存在になりたいので、選抜メンバーに選んでいただくことだったり、いつかは写真集も出してみたいです。

――どんな写真集がいい？

郄橋 お散歩が好きなので、浜辺をお散歩しているのとか。

――AKB48としての夢は？



郄橋 先輩方と一緒に大きなステージに立つことが夢です。北海道出身なので、真駒内セキスイハイムアイスアリーナや、大和ハウス プレミストドームにも立ってみたいです！



●郄橋舞桜（たかはし・まお）

2010年6月25日、北海道出身

Nickname＝まーたん

公式X【@Mao_Takahashi25】

取材・文／関根弘康 撮影／後野順也