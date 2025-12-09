おさるのジョージ「ハッピーセット」が登場！ スポーツがテーマのおもちゃなど全9種類
「マクドナルド」は、12月12日（金）から期間限定で、ハッピーセット「おさるのジョージ」を全国の店舗で発売する。
【写真】ひみつのおもちゃを含む全9種！ 「ジョージのローラースケート」などおもちゃ一覧
■楽しいおもちゃが登場
今回第1弾と第2弾に分けて発売されるハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにしたおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の全9種類。
12月12日（金）〜12月25日（木）の期間に展開される第1弾は、スポーツをテーマにしたおもちゃが登場し、「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」、「ジョージのカスタネット」などに、ひみつのおもちゃが加わった全5種類が用意される。
12月26日（金）〜2026年1月8日（木）の期間に提供される第2弾は、表がパズルで裏がゲームと、2種類の遊びが楽しめるジグソーパズル。デザインは「ピスゲッティさんのレストラン」や「ジョージとショベルカーでおかたづけ」といった全4種類がそろう。
そして、2026年1月9日（金）からスタートの第3弾は、第1弾と第2弾で展開した全9種のおもちゃの中からどれか1つを配布。なお、同日よりハッピーセット「すみっコぐらし」と、「ほんのハッピーセット」第8弾も登場予定だ。
さらに、ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、 スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが体験でき、第1弾は「ワクワクりんごキャッチ！」、第2弾は「すすめ！ ばくそくロケット」がそれぞれ楽しめる。
