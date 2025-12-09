¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥Þ¥¸¤Ç¿Ì¤¨¤½¤¦¡×Äã²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Çà²øÃÌá¸ì¤ë½»¿¦Ìò¤Ë76ºÐÂçÊªÇÐÍ¥¡¢Íè½µÅÐ¾ì¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
²øÃÌ¸ì¤ë½»¿¦Ìò¤Ë°ËÉð²íÅá
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè12½µ¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë½»¿¦¤È¤·¤Æ°ËÉð²íÅá(76)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Ê±Áõ¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤Ï¡¢¾¾¹¾»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçÍº»û¤Î½»¿¦¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ò°ËÉð²íÅá¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡¡¡½µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¡£ËèÆü³Ú¤·¤ß¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¼çÌò¡¦郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡£Ä¹Ãú¾ì¡¢»£±ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬Â¸Ê¬¤ËÊª¸ì¤Ë¤¢¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¡½¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¦ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ç¸É·³Ê³Æ®¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂô»³»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¡½2¿Í¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÊªÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´üÂÔÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤ÎÄã²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç²øÃÌ¤ò¸ì¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥Þ¥¸¤Ç¿Ì¤¨¤½¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£