¡¡À¾Éð¤Ï9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¾Éð¤«¤é¤ÏÊ¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÃãÌî¤Ï¹ªÂÇ¤È50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃÂæ¤Î½ÓÂ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÇËüÇ½·¿¤Î³°Ìî¼ê¡£¶áÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¹¶·âÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡ÃãÌî¤Ï»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÆÁÅç¤«¤é2023Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿À¾ÉðÀï¤Ë¤Ï¡Ö8ÈÖº¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄÁª¼ê¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ë³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ï91»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬7ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤Ï3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ»»110»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬9ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÂÇÅÀ¡¢12ÅðÎÝ¡£
¡¡Ê¿¾Â¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Ê¡°æ¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¤«¤é2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î73»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡21Ç¯8·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤äÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ä¹â¤¤ËüÇ½À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤Î67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï60»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä1Ê¬8ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»379»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬3ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢54ÂÇÅÀ¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢22Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¡£
¡¡À¾Éð¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ëºå¿À¤«¤éÍÛÀî¾°¾ÆâÌî¼ê¡¢23Ç¯¤Ë¹Åç¤«¤éÃæÂ¼Í´ÂÀÅê¼ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÊ¿ÂôÂç²ÏÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£À¾Éð¤«¤é¤Ï22Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¾¾²¬Þ«´õÅê¼ê¡¢23Ç¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë°¦ÅÍ³°Ìî¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¡£