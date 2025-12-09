¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×À¾Éð¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Û
¡¡À¾Éð¤Ï9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¾Éð¤«¤é¤ÏÊ¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¾Â¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö5Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤é¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡Ù¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿µå¾ì¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¾Â¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Ê¡°æ¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¤«¤é2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î73»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡21Ç¯8·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤äÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ä¹â¤¤ËüÇ½À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤Î67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï60»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä1Ê¬8ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»379»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬3ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢54ÂÇÅÀ¡£
¡¡À¾Éð¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ëºå¿À¤«¤éÍÛÀî¾°¾ÆâÌî¼ê¡¢23Ç¯¤Ë¹Åç¤«¤éÃæÂ¼Í´ÂÀÅê¼ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÊ¿ÂôÂç²ÏÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£À¾Éð¤«¤é¤Ï22Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¾¾²¬Þ«´õÅê¼ê¡¢23Ç¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë°¦ÅÍ³°Ìî¼ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¡£