¡Ö²èÌÌÁ´ÂÎ¤¬Èþ¤ÎË½ÎÏ¡ª¡×¿·¥É¥é¥ÞàÆ±µéÀ¸Ìòá¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¶»Ç®¡×¡Ö½Õ¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò°Ï¤ó¤ÇÁÓÉþ»Ñ¤Î4¿Í
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¤Îà¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡£À¥¸Í¤ÏX¤Ë¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼...¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤¬4¤ÄÊÂ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁÓÉþ»Ñ¤Î4¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡4¿Í¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¾®³Ø6Ç¯¤Î»þ¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ø¹»¤Îºù¤Î²¼¤ËËä¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯¸å¡¢·º»ö¤ÎÃÝÆâ¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤ÈàºÆ²ñá¡£»È¤ï¤ì¤¿¶§´ï¤Ï¡¢Ëä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î¤¢¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡¡Æ±µéÀ¸´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²èÌÌÁ´ÂÎ¤¬Èþ¤ÎË½ÎÏ¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¶»Ç®¡×¡Ö½Õ¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¶½Ê³¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£À¥¸Í¤ÈÃÝÆâ¤¬¤È¤â¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¤Î½é¶¦±é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£