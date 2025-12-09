àÊõ¤Î»³á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éº´Æ£Ä¾¼ù¤¬³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤104»î¹ç½Ð¾ì¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡¢¿åÃ«½Ö¤é¤ËÂ³¤±¤ë¤«
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£Ä¾¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£25Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬9ÎÒ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁÈ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Çºå¿À¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ï°ÜÀÒ¸å3Ç¯´Ö¤Ç·×32¾¡¡£º£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤ÎàÂçÂæáÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·à¸½¥É¥é¥É¥ê¡¼¥àá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÂè2²ó¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿åÃ«½Ö¤Ï24Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£25Ç¯¤â12ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÂè3²ó¤Ç¤ÏµÈÅÄ¸¸ã¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à4ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£