¡Ö¥Ò¡¼¡ªÀ©Éþ¤Î¶»¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤ï¡×¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡à¥ß¥Ë¥¹¥«À¸Âá¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥Ò¥¶¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¥ã¥Ð¾î¤Ç¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤µ¤¹¤¬¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¡Ä
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤à¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþá»Ñ¤òÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î28Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×(U-NEXT)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥í¥ó¥°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢È¾Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¿å¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¥ß¥Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¡¢ÀÄ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¶»¸µ¤ËÃå¤±¤¿¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡¡ÄÁ¤·¤¤¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»Ñ¤Ë¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Î¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î»ÅÁð¡¢¥×¥í¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤Ç¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡ÖÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»ÅÁð¤Ï²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö³¹¤Ë¤³¤ó¤ÊOL¤¤¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¥ª¥Ç¥³¿·Á¯¡×¡ÖÂ´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥Ò¥¶¸«¤Á¤ã¤¦¡£¥Ò¥¶¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ò¡¼¡ªÀ©Éþ¤Î¶»¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤¸¤ã¤¡¤¢¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£