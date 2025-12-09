ノーベル賞授賞式を前に日本人２人は大忙し！ストックホルムで特別授業や記念講演　授賞式のための服・晩さん会などの準備も着々

ノーベル賞に選ばれた日本人２人は、ストックホルムで大忙し。授賞式に向けた準備も急ピッチで、進められています。



（記者リポート ８日）「きょうこちらではノーベル賞を記念したコンサートが行われることになっています。そしていよいよ、１０日にはここで授賞式が行われます」



ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授（７４）と、化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授（７４）。１０日の授賞式に向けてスウェーデン・ストックホルムでさまざまなイベントをこなしています。





（大阪大学 坂口志文特別栄誉教授）「制御性Ｔ細胞の働きをコントロールすることで、自己免疫疾患やアレルギーなどの治療ができるようになります」坂口さんは７日、“一番のヤマ場”だと話していたノーベルレクチャーと呼ばれる記念講演を行い、研究が将来、病気の治療にどのような役割を果たすのかを解説しました。会場前には長い行列ができ、一般市民や学生らで満席に。（講演に参加した人）「免疫学は間違いなく医療を変えていくでしょう」（講演に参加した人）「講演を聞いて学びたい気持ちがさらに強くなりました」一方、北川さんは現地の日本人補習校を訪れ、特別授業を行いました。授業ではこんな質問も。（生徒）「ノーベル賞をもらうためじゃなく、ただおもしろいからやっていたんですか？」（北川特別教授）「そう。おもしろいことをまずやらなダメ。自分がおもしろいと思うことを突き詰めていく。興味のあることをしっかりやるのが重要です」ストックホルムでは、授賞式を前に、準備が急ピッチで進められています。（受賞者の洋服を仕立てるラーズさん）「ここが受賞者のえんび服がすべて保管されている場所です」洋服店の地下の部屋には、受賞者や招待された人のために約１５０着が用意されました。（記者リポート）「坂口さんと北川さんが授賞式で着るえんび服です。最後に本人が試着をして調整されるということです」授賞式の後に行われる、晩さん会に向けては。メニューは例年「極秘」となっていますが、キノコの王様「ポルチーニ」を使った料理が出されることが明かされました。（晩さん会シェフ ピー・レ氏）「うまみがすごく強いので、風味づけとしてよく使います」日本人の２人同時受賞は１０年ぶり。授賞式は、現地時間の１０日に行われます。