「慰めてって言ったらこの表情」88歳・林家木久扇の近影を息子・木久蔵が公開「笑顔最高です」「可愛いお父様」
落語家の二代目林家木久蔵（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。父で落語家の林家木久扇（88）の近影を公開した。
【写真】「可愛いお父様」林家木久蔵が披露した父・木久扇の笑顔ショット
木久蔵は予定していた海釣りが強風で中止になったことを明かし、「あーー、ムシャクシャする！という訳で（どんな訳だ）父に会いに。慰めてって言ったらこの表情」と父・木久扇が笑顔で手を合わせるソロショットを披露。
この投稿にフォロワーからは「師匠の笑顔最高です!!!」「この表情で全てが報われそうですね いつも仲が良くて羨ましい限りです」「この表情見たら、むしゃくしゃする気持ちも癒されますね」「可愛いお父様」「素敵な笑顔、心も晴れやかになりますね」「全ての感情が浄化される笑顔ですね 私も癒されました」「キラキラ輝いて素敵」などの反響が寄せられている。
