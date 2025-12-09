市川團十郎、自宅に飾ったクリスマスツリーを公開「大きくて綺麗ですね」「家族で飾り付け楽しいね」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が7日、自身のブログを更新。自宅に飾ったクリスマスツリーの写真を公開した。
【写真】「大きくて綺麗ですね」「飾り付け可愛い」市川團十郎が披露したわが家のクリスマスツリー
團十郎は「我が家も今日からクリスマスツリー」とつづり、華やかに飾り付けしたツリーを紹介した。顔はスタンプで隠されているが、ツリーの前に立っているのは長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と思われる。
投稿には「大きくて綺麗ですね」「お子さまたちと楽しまれたのですね」「家族で飾り付け楽しいね」「飾り付け可愛い」「まあ 恒例のもみの木クリスマスツリー」「我が家は、毎年ひとつずつオーナメントを増やしてその年の思い出をまた思い出せるように記憶に残しています」「楽しみですねクリスマス」など、温かな声が多数寄せられている。
