巨人の菊地大稀投手が９日、現役ドラフトで日本ハムに移籍することが決定した。「今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します」と球団を通してコメントした。

大自然で育った野性味あふれる男だ。佐渡島出身初のプロ野球選手となった菊地。少年時代は、自然いっぱいの佐渡島で木に登ってびわを食べたり、冬になると雪かきをするなど体を動かして育った。プロ入り後にも、自主トレは雪山にこもってトレーニング。気温氷点下１０度の寒さにも負けずに「動物も裸なので一緒です」と半袖、短パンで走りまくる強靱（きょうじん）さも兼ね備えている。新潟生まれということもあり、大好きなのは「お米」。寮生の頃は、栄養士さんが用意してくれていたおにぎりを食べるのが大の楽しみ。先輩にご飯に連れて行ってもらうと、おいしい料理を毎回写真に収めて、佐渡島で応援してくれている母へ、送るのが日課だった。

今年の２月には愛娘が誕生。「よく動き回って大変なんですけど、本当にかわいい。言葉はちゃんと話せなくても、しゃべるようになってきたんです！」と記者にたびたび娘の動画や写真を披露して、成長を喜んだ。「この前、もく浴もしたんです！」と積極的に育児にも取り組み、娘との時間が何よりも支えとなっていた。

菊地は２１年育成６位で巨人に入団し、２２年４月に支配下登録。１５０キロを超える直球に鋭く曲がるスライダーなどを武器に、プロ２年目の２３年には救援で５０登板を果たすなどブレイクも、２４年は１軍登板なしで同年オフに育成として再出発。精度にばらつきがあった送球を改善すべく、さまざまな人に練習法などの助言を求めて、個別練習。ボールの代わりに袋いっぱいに詰まったどんぐりを何度も何度も投げて、１人でブルペンで送球練習する姿もあった。

今季は、支配下に返り咲いたが、７登板で１勝１敗、防御率１・８０。２軍で好成績を残しながらも１軍の舞台に立てない日々が続いた。そんな中でも支えになったのは妻と愛娘。「家族のために、その気持ちでやっていました。当然悔しい思いもありましたけど、がんばっていたら何かいいことがある、と思っていました」。マウンドでは「うっ！」と力強い声を出しながら闘志むき出しで投げるスタイル。登場曲を使用し、個人トレーナーが一緒という縁もある３人組のロックバンド「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」の高見沢俊彦からも「野球に対する真摯な態度もさることながら、頭にあるのは『フォア・ザ・チーム！』。連投をも惜しまない覚悟に感銘を覚えました」とお墨付きをもらうほどの気持ちに強さを持つ。

今月３日に行われた契約更改では「自分としては抑える自信もある。あの歓声と雰囲気で投げられることは本当に幸せだと再確認したので、さらに１軍で活躍したい、投げたい、という思いです」と語っていた。新たな地でもチームのため、全力で腕を振る。（巨人投手担当・水上 智恵）