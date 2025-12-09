12月9日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、18.3兆円規模の補正予算案と国債追加発行について意見を交わした。

緊縮大好きオールドメディアは、日本経済を真剣に考えているのか？

政府は12月8日、総合経済対策の裏付けとなる2025年度の補正予算案を国会に提出し、衆議院本会議で審議入りした。政府与党は12月17日に会期末を迎える今国会での成立を目指す。

補正予算案の一般会計の歳出総額は約18.3兆円にのぼり、コロナ禍後で最大となる。歳入の6割超となる約11.7兆円は国債の追加発行で対応する。

立憲民主党はインフレ下の補正予算としては規模が大きすぎると指摘をしている。

「国債の発行額ですが、田中さん、改めてこれはどうご覧になりますか？」（寺島アナ）

「立憲民主党さんみたいな緊縮政党はそういう風に批判するでしょうね。今の日本経済の足元を見てみると2つのことをやらなきゃいけないんです。1つは“コストプッシュ型のインフレ対応の物価を下げる政策”。これについては補正予算のなかで、例えばガソリンの暫定税率の廃止、あるいは電気やガス代への補助を深堀りしていって、合わせると政府の試算だと物価を約0.7%引き下げられるだろう、と。今の国際的な商品価格の低下傾向や、お米の価格も最近は少しずつ落ち着き始めていて、この先も低下するかもしれないと言われていることを考えると、おそらく2%近くに来年は落ちてくる」（田中氏）

「そうすると賃金の上昇具合。いま中小企業はそれほど伸びていないという指摘もありますが、それでも全体を通して実質賃金がプラス転換するのが来年早めに来る、という形で物価を抑制する対策が入っている」（田中氏）

「もう1つは“我々の購買力”、いわゆる懐を温めるようなディマンドプル型の対応っていうものが重要になってきて、そのために減税もそうなんですが、例えば防災インフラの整備であるとか、長期的に政府から出るお金を賄う。こういったものの裏付けとして国債の追加発行っていうのがあって。国債っていうと“借金”みたいなイメージがあるじゃないですか。でもそれは家庭のイメージであって、家とか企業は借金をし過ぎると倒産することがありますが、政府は倒産することはないですからね」（田中氏）

「そう考えると、国債を見るときに何が重要かというと、いま政府が日本国民の生活環境を改善するために集めたお金。一種の“基金”ですよ。その額が11.7兆円。先ほど言ったように我々の懐を温めて購買力を増加させる、いわゆるディマンドプル型の物価上昇を成し遂げるためには、大体11～12兆円くらい不足するというのが、私と近い立場の人たちが共通して思っています。ちょうど国債の追加発行とマッチしますよね。つまり長期に使うお金の基金として国債を見た場合、日本経済を温めるにはふさわしい規模だと思います」（田中氏）

「“インフレ下の補正予算としてはやりすぎだ”と、立憲民主党さんが今見ている高市政権の補正予算の二面攻撃。物価を下げて懐を温める、というものを全く見ずにただの額面のインフレだけで騒いでいる。そういった危機感があるので補正予算を立てているわけなので、ただ単に“借金の額だ”とか言って国債の追加発行を批判的に見て、財政危機を煽るような野党。あるいは緊縮大好きオールドメディアの人たちは、本当に日本経済のことを真剣に考えているのか？」（田中氏）

「国債のたかだか0.1%とか僅かな上昇で“十数年ぶりだ”とかね、十数年前はまだデフレ経済で国債の利回りが非常に低いときですよね？いま経済がその時に比べれば少しずつ拡大しているんですよ。デフレにまた陥らせないために、今が最後のとどめを刺す時期で、もう一押しやれば安定的な経済が実現するという思いでやっているわけですよね。そういった発想とは違う、ただワイドショー的に“借金だ！”“財政危機だ！”と煽る、オールドメディアの人たちって金融政策や財政政策をやると、資本主義経済が回復するとまずいと感じる左翼やリベラルの人たちがなぜか多い。それに一般の人たちも煽られてしまっているところがありますよね」（田中氏）

「私みたいな意見の人ってテレビとかラジオにほとんど出てこないじゃないですか？だけど高市政権ではこういった人たちに発言の場があるので、最近はしぶしぶ出しますよね？それを見てみると、今の政権の発言力っていうのは、一定程度、国民生活を良くするためには良いなと思います」（田中氏）

