出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得したと発表した。巨人からは菊地大稀投手が日本ハムへ移籍する。

阿部慎之助監督は球団を通じ「松浦投手は体も大きく、球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できるのではないかなと思っていますし、先発の争いに割って入ってくれればうれしいです。菊地投手はジャイアンツでの経験を生かし、新たなチームで持ち味を存分に発揮してもらいたいです」と両選手についてコメントを発表した。

２００３年生まれの松浦は身長１８６センチ、体重１０３キロの大型速球派左腕。１５０キロを超える直球が武器でパワータイプの投手といえる。エースナンバーを背負った大阪桐蔭では１年秋からベンチ入りし、３年春夏の甲子園に出場。２１年ドラフト７位で日本ハムに入団した。高卒４年目の今季は２年ぶりに１軍登板ゼロ。ファームでは１９登板（６先発）で２勝２敗３セーブ、防御率３・４１。３７イニングを投げて３５三振を奪っていた。１軍では中継ぎのみで通算６登板し０勝１敗１ホールド、防御率５・４０。

大卒４年目右腕の菊地は佐渡高、桐蔭横浜大を経て２１年育成ドラフト６位で巨人入りし、今季は７登板で１勝１敗、防御率１・８０だった。