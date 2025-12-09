元自衛隊員のやす子、青森での地震受けての投稿が話題 防寒対策も紹介
【モデルプレス＝2025/12/09】お笑いタレントのやす子が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に青森県東方沖で発生した地震を受け投稿した内容が話題を集めている。
【写真】やす子、親知らず抜歯後のドアップショット
元自衛隊員でこれまでも地震が発生した際には、自身の経験を元に役立つ情報を発信してきたやす子。今回の地震を受け「地震大丈夫ですか 余震があるかもしれません」とつづり、「寝る場合枕元やすぐそばに靴を置いてください」「ガス臭くなってきたり、壁に亀裂が入っていたら避難」と呼びかけた。
また、「カイロは背中の肩甲骨の下に貼るとすぐ温まります」と参考になるカイロの貼り方を紹介。「津波注意報＝警戒 津波警報＝即避難」とわかりやすく説明していた。
8日23時15分頃、青森県東方沖でマグニチュード7.6（速報値）の地震が発生。八戸市で震度6強を観測したほか、北海道から近畿地方にかけて震度6弱〜1を観測。同日23時23分には北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県で津波警報が発表されていた（現在は解除されている）。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆やす子、地震受け呼びかけ
◆青森県東方沖で地震発生 八戸市は震度6強
