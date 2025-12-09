「今日好き」寺島季咲、ミニスカから美脚スラリ「美人オーラ出てる」「スタイル良くて憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が12月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネート姿に反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女「アイドルみたい」美脚際立つミニスカ×ロングブーツコーデ
寺島は、カフェの看板が掲げられたおしゃれな建物の前で撮影したソロショットを投稿。ミニ丈のボトムスが隠れる長さの黒のアウターを羽織り、ロングブーツを着用した美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また「描いてもらった」とラテアートが施されたカップの写真や、微笑みを浮かべたショットなども公開していた。
この投稿は「美人オーラ出てる」「脚が長い」「スタイル良くて憧れ」「アイドルみたい」「美しくて可愛い」などと話題を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆寺島季咲、美脚際立つコーデ披露
◆寺島季咲の投稿に反響
