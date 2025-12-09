淡路島内最大規模のストリートダンスイベントが、2026年1月17日と18日の2日間、洲本市で開催される。会場は市内の複合施設「S BRICK」（エスブリック）と洲本市民広場で、若者から大人まで幅広い世代が参加する。

洲本市の複合施設「S Brick」（写真提供：洲本市）

イベント名は「舞楽望SUMOTO（ブラボー洲本）」。舞（ダンス）、楽（楽しさ）、望（未来への希望）、洲本を組み合わせた名前で、ダンスを通じて地域に新たなにぎわいを生み出すことを目的としている。2026年の年明けを飾る催しとして、ストリートダンスを中心にした多彩なパフォーマンスが披露される予定だ。

イベントは1月17日にブレイクダンスのバトル、18日にジャンルを問わないダンスバトルを実施。主催者によると、両日合わせた賞金の総額は60万円となっている。スケジュールや参加方法、出演者などの詳細は、イベントの公式サイトに掲載されている。

洲本市によると、昨年度からブレイクダンスなどのストリートカルチャーと、地域に根付く伝統文化を組み合わせた取り組みを進められており、市はこうしたイベントを通じて、住民と観光客の交流を促し、新たな観光の魅力につなげたいとしている。また、開催時期を冬に設定することで、夏場に集中しがちな観光需要を分散させ、交通渋滞の緩和など持続可能な観光地づくりを目指す狙いもあるという。

昨年（2024年）12月末に洲本市で開催されたイベント「NUARTFES.」より（写真提供：洲本市）