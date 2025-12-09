Âçºå¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¶áµ¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¡11Æü¤È14Æü¤Ï±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¤
¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³10Æü´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11Æü(ÌÚ)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê±«¤È¤Ê¤ê¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¹¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï¡¢14Æü(Æü)¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²áµî10Æü´Ö(11·î29Æü¡Á12·î8Æü)¤Î¹ß¿åÎÌ
ºòÆü8Æü¤Þ¤Ç¤Î²áµî10Æü´Ö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¼å¤¤±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢9Æü17»þ¸½ºß¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈÊ¼¸Ë¸©ÆîÉô¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤Ï¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Î¸µ¤ä²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¢¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î½µËö¡¡ÆüÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤Ë
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü10Æü¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ¸åÆü11Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ê±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
12Æü(¶â)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ä»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤Ë¤Ï±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤â¤¢¤ê¡¢14Æü(Æü)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
½µÌÀ¤±¤â¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÏÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£