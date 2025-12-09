通貨オプション ボラティリティー ドル関連の期近が高め推移、米ＦＯＭＣ控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.70 6.00 6.55 6.47
1MO 8.19 5.03 6.83 5.53
3MO 8.87 5.53 7.48 6.04
6MO 9.14 5.88 7.98 6.50
9MO 9.29 6.15 8.26 6.85
1YR 9.38 6.38 8.47 7.09
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.98 7.90 7.12
1MO 7.25 7.19 5.95
3MO 8.00 8.16 6.50
6MO 8.58 8.71 6.86
9MO 8.89 9.05 7.12
1YR 9.09 9.30 7.32
東京時間16:30現在 参考値
１週間物はドル関連の通貨ペアの水準が１カ月よりも高い水準で推移している。あすＮＹ時間午後には米ＦＯＭＣ会合で金融政策発表が予定されている。ドル相場の短期変動に備える動きがみられている。
