11月28日。大阪で開催されていたのはイタリアで行われるパン職人の世界一を決める大会への出場権をかけた日本代表選考会。この大会に静岡県内からも2人のパン職人が出場したのです。



優勝すれば日本一の称号が得られるだけでなく世界大会への挑戦権も獲得できるとあり、パン職人としての実力を試す意味でも大きな挑戦の舞台となります。



今回出場した浜松でベーカリーを営む谷口さんは、この大会で自らの恩師と対戦することになったのです。





（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「同じ舞台に立ちたいというところがかなったので、まずはうれしいんですけど、正直そのまま追い越したいなという気持ち…」「every.life」は、静岡から世界へ人気ベーカリーが躍動。その挑戦に密着しました。浜松市中央区広沢にある「ブーランジェリータニグチ」。2024年2月にオープンしてから人気の絶えないベーカリーです。パン激戦区と言われる浜松市でこの店を選んでやってくる人たちは…。（客）「もう10回以上来ています。パン屋さん結構あるんですけど、ここに来たいなと思って利用しています」（客）「最初に来た時にあまりにおいしくて、それで」（客）「色んなとこのパン食べて来た けど、ここの食べたら他のパン屋さんには行けない」そんな客の心をわしづかみにするパンを作っているのはオーナーの谷口弘樹さん。「日本のパン職人」が作る日本一のパンを決める「ベーカリージャパンカップ」でその技術を競う「調理パン部門」で、2025年に優勝し日本一の称号を獲得した実力の持ち主でもあります。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「本場フランスのパン店をイメージして、特にハード系のパンとかそういうのを骨格にしながら、本場パンをそのままお店に並べるこだわりを持っています」実は谷口さん、元々は料理人だったこともあり、得意分野の“調理パン”作りにはその具材へもとことんこだわります。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「具材のバラエティやアイデアっていうのは、やはり他のパン職人に負けたくないなという思いはありました」調理パンで日本一を獲得した谷口さんですが、その経験から今回更なる挑戦をしたいと出場を決意した大会が…。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「パンのワールドカップに出場するための日本代表選考会の国内の最終予選という形。主に世界で戦いたいと思っている国内のトップシェフたちが挑戦する大会でして、優勝するとイタリアに行って、世界のシェフたちと肩を並べて競うことができる大会なんです…」前回出場した大会は日本一を決めて終わりでしたが、今回の大会は優勝すれば世界大会に出場できるという、パン職人にとってはビッグチャンスが待っているのです。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「今回、料理のようなパンの課題も多かったものですから、これならいけるかな？そんな思いでした」この大会はペアでの出場のため、同じ店で働く西郷さんと一緒に出場することにしました。見事予選を通過し、決勝進出を決めた谷口さんペア。その対戦相手の中には…。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「僕元々料理人だったんですけどパンの世界に飛び込んだ時に初めてパン作りを教えてくれた先輩がいるんですけど、ずっと憧れていて彼の背中をずっと追いかけてきた。いつか同じ舞台でやりたいなって思っていたんですけど、今回、その先輩も決勝戦に進出していまして、同じ舞台でやれるのでとても楽しみにしています」なんと、決勝の舞台には、谷口さんにパン作りを教えてくれた尊敬する先輩が…。特別な想いを抱きながら谷口さんの挑戦は幕を開けました。そして決勝当日。会場は大阪市にある、西日本最大の国際展示場で行われました。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「すごい選手が集まっているので簡単には勝てないなとは思うんですけど、ただ経験的には、僕たち一番、経験値としてはないんですけどひりひりした戦いをしたいなと思います」この大会は、制限時間8時間の中で16品を作るというとてもハードな大会。事前に課題に合うレシピを考え1週間前に提出し、そのレシピ通りに作ることが求められ、1個当たりの重さまでも細かく決められています。少しのミスでも減点をされてしまうため、計量も細心の注意を払います。審査員は世界大会で優勝経験のある人など、パンの世界をリードする実力者ばかりで、その場で試食し多くの審査項目を採点していきます。今回の課題には、谷口さんの店でも力を入れているハード系のパンや調理パン、菓子パンなど、幅広いジャンルの技術が求められます。谷口さんペアは世界大会を意識して「世界に日本の良さをアピールしたい」という思いを込めて作品に“日本”を取り入れることにこだわりました。このパンの課題は「発酵種のパン」。日本の国技である「相撲」を施した作品です。一方、このパンは縄文時代から日本人が食べているとされる和栗をふんだんに使ったパンとなっています。また、この「栗とほうじ茶のデニッシュ」は“鶴は千年、亀は万年”ともいわれる、長寿の象徴でもある鶴と亀をモチーフにし、ほうじ茶で香ばしさと深みの余韻を出すことにこだわったそうです。谷口さんの競技中には、既に競技を終えた恩師、上村さんの姿が…。（上村 昭博さん）「本当に感慨深いですね。本当にずっと一緒に昔からやってきた仲間なので、もちろんパンは僕より経験がなくて、だんだん上手になってきて、同じ舞台に立てたっていうのはうれしいですね。ちょっと泣きそう」手際よく作業を進めていく谷口さんのブースには、多くの審査員が足を止めます。一瞬たりとも気が抜けない8時間に及ぶハードな時間を戦い抜き、午後3時、16品を作りあげ、すべての競技が終了しました。（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「いやあ終わりました。過去一しんどかったです、大きなミスはなかったのである程度点数は積み重なったんじゃないかなと思います。楽しみです。練習の時とはまた違った環境で大変な部分が多かったですけどなんとか終わったなという感じです」大きなミスなく終えられたと話す谷口さんペア。気になる結果は…。（会場司会）「2位は…ブーランジェリータニグチ」結果は惜しくも2位…世界大会への出場権は手にすることができませんでした。そして1位は…（会場司会）「ブーランジェリー岸本…」優勝はなんと恩師の上村さんペアが！再来年、イタリアで行われる世界大会の出場権を獲得しました！（ブーランジェリータニグチ オーナー 谷口 弘樹さん）「一歩及ばなかったですけど、やはりり先輩の壁は厚かったですね」成長ももちろん感じましたし、これからはまた情報交換なりともにもっと成長していけたらなと思います」