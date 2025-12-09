48歳・矢部美穂、美脚輝くモコモコミニ丈×ニーハイブーツの「#40代コーデ」披露 「最強コーデ」「こんな方とデートできたら幸せ」と反響
タレントの矢部美穂（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。美脚輝く冬コーデを披露した。
【写真】「美脚過ぎ!!」「スタイル抜群！」ミニ丈×ニーハイの「#40代コーデ」を披露した矢部美穂
矢部は「やっぱり冬はモコモコだわ ショートパンツの白は完売しちゃっていたからブラックにしたけど麗葉さんの言う通りモノトーンコーデもかわいい @fete____f それにこのニーハイがバッチリ @hiand_official」などとファッションを紹介し、室内でポーズを決めるソロショットをアップ。「#モコモコ」「#かわいい #40代コーデ」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「最強コーデの素敵なみほさん」「やばいぐらい綺麗ですね。こんな方とデートできたら幸せ」「ミニスカコーデ大変お似合いです!!美脚過ぎ!!」「『かわいい』と『オシャレ』のぶつかり合いでスゴイですね」「素晴らしいです スタイル抜群！」「とてもモコモコお似合いですね｡ホントにニーハイブーツが良き良きかな!!」などの反響が寄せられている。
