ローランド「営業職はお中元じゃない」格言披露で会場沸かせる 売れる秘けつも明かす
ホストでタレント、実業家のROLAND(ローランド／33)が9日、都内で行われたキャバクラ嬢のオーディションYouTube番組『LAST CALL』制作発表会に登場。格言を披露して会場を沸かせた。
【全身ショット】輝いてる！蝶ネクタイスーツで登場したローランド
ローランドは黒い髪をなびかせたサングラス姿で登場した。番組にちなみ、ホストに常日頃から指導していることとして「営業職はお中元じゃない」と伝えていると明かした。
その真意について「『つまらないものですが』と言うと、謙虚で聞こえのいい言葉に聞こえるかもしれないが、ホストクラブは高いお金を取るので、つまんないものでお金は払えない。めちゃめちゃいい商品だからと強気に売り込める、いい意味で謙虚にならない姿勢が大事だ」と語った。続けて“売れる秘けつ”として「自信かな」と語ると、登壇者はホスト界のレジェンドの格言にうなずくばかりだった。
『LAST CALL』は、業界初のキャバクラ嬢のオーディション番組。「女性が胸を張って働ける環境をつくりたい」「夜職のイメージをアップデートしたい」との思いから生まれ、“キャバ嬢のスター誕生”を掲げている。
BACKSTAGEが制作主体となり、『学校へ行こう！』などの人気番組を手掛けたTVプロデューサー・おちまさと氏も同社COOとして初めて手掛ける共同プロジェクトとなっている。来年1月4日午後9時から、毎週日曜に配信する。
【全身ショット】輝いてる！蝶ネクタイスーツで登場したローランド
ローランドは黒い髪をなびかせたサングラス姿で登場した。番組にちなみ、ホストに常日頃から指導していることとして「営業職はお中元じゃない」と伝えていると明かした。
その真意について「『つまらないものですが』と言うと、謙虚で聞こえのいい言葉に聞こえるかもしれないが、ホストクラブは高いお金を取るので、つまんないものでお金は払えない。めちゃめちゃいい商品だからと強気に売り込める、いい意味で謙虚にならない姿勢が大事だ」と語った。続けて“売れる秘けつ”として「自信かな」と語ると、登壇者はホスト界のレジェンドの格言にうなずくばかりだった。
BACKSTAGEが制作主体となり、『学校へ行こう！』などの人気番組を手掛けたTVプロデューサー・おちまさと氏も同社COOとして初めて手掛ける共同プロジェクトとなっている。来年1月4日午後9時から、毎週日曜に配信する。