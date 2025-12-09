『ヒカルの碁』塔矢アキラ、王子様になる 新規描き下ろしオンラインくじ登場 12・14の誕生日を記念
テレビアニメ『ヒカルの碁』の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが手に入る「TVアニメ『ヒカルの碁』塔矢アキラBirthdayくじ」が、14日正午〜2026年1月6日午前11時59分にオンラインくじサービス「くじ引き堂」で販売される。新規描き下ろしイラストは、まるで王子様のような出で立ちのアキラが描かれた。
【画像】想い人の写真入りペンダントのよう…ほほ笑む王子様な塔矢アキラ
期間中には、「くじ引き堂」のX公式アカウントの対象の投稿をリポストすると抽選で3人に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全2種セット」がプレゼントされる。
また、「10連セット」を購入すると「ハート型缶バッジ」（全6種ランダム）が1個プレゼント。「20連セット」を購入すると「アクリルカード」（全4種ランダム）が1枚プレゼントされる。
さらに、12月14日は塔矢アキラの誕生日。この日に「10連セット」または「20連セット」を購入すると「誕生日当日限定 バースデーミニブロマイド」（全4種ランダム）が1枚プレゼントされる。
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！BIGアクリルスタンドフィギュア（全2種）
A賞：バースデーアクリルパネル（全4種）
B賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）
C賞：ボールチェーン付きミニアクスタ（全6種）
D賞：キラキラ缶バッジ（全6種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たる。
