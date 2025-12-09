6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（48）が8日、Instagramのストーリーズを更新。年内最後となるお弁当を公開した。

【映像】家族15人分のお弁当やワンプレートごはん（複数カット）

家族15人分のお弁当や、30分で作ったワンプレートごはんなど、大家族ならではの料理をSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題になっている。

美容師として働きながら、高校3年生の三男・璃さん、高校2年生の四男・瑠さん、高校1年生の三女・美心さん、3人分のお弁当を作っている佳月さん。

年内ラストのお弁当公開

8日に更新したInstagramのストーリーズでは、「きょうも、みんな元気に登校しました。高3のりおは、きょうが年内ラストのお弁当でした。もうすぐクリスマス、子どもたちはサンタさんへお手紙を書いてました。みんな毎年この時期はさらにるんるんです。きょうもFIGHT」とつづり、ソーセージや玉子焼きが入ったお弁当を公開した。（『ABEMA NEWS』より）