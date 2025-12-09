かまいたち・山内健司、“そっくりな”アスリートとの2ショットに歓喜「おぉー！ついにー！」「やっぱり似てる」「兄弟みたい！」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。「先日見に行かせてもらったRADWIMPSのライブ」と書き出し、まさかの隣の席だったというバスケットボール日本代表でレバンガ北海道・富永啓生（24）との2ショットを公開した。
【写真】「見れば見るほど似てるー！」かまいたち・山内健司＆富永啓生の“そっくりな”2ショット
山内は投稿で「ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー RADのライブの最高さと、いつか会ってみたいと思ってた富永君に会えたダブルパンチで最高の1日でした」とコメントし、ついに実現した2ショットを披露している。
以前から「似ている」と言われていた2人は、同じグッドポーズで笑顔を見せていた。
この投稿に、コメント欄には「推しと推しの共演最高です」「おぉー！ついにー！見れば見るほど似てるー！」「双子の弟に会えてよかったね」「兄弟みたい！バスケの匠！」「最高の2ショットや」「やっぱり似てる」などの反響が集まっている。
