アメリカのトランプ大統領は、関税の影響などで打撃を受けた農家を支援するため、120億ドル＝約1兆9000億円の支援策を発表しました。

【映像】トランプ氏「120億ドルは相当な金額だ」（発言の様子）

「アメリカが関税で得た数千億ドルのうち、ごく一部を活用する発表ができてうれしい。農家に120億ドルの経済支援を行うことにした。120億ドルは相当な金額だ」（トランプ大統領）

トランプ大統領は8日、関税で得た税収を使って一時金を支給するなど、120億ドル＝約1兆9000億円規模の農家支援策を発表しました。

トランプ政権による関税政策の強化に対抗して、中国がアメリカ産大豆などの購入を停止した結果、与党・共和党の地盤である中西部の農家が大きな打撃を受けていました。

トランプ大統領は、習近平国家主席がアメリカ産大豆を大量に購入することを「確約した」と強調したほか、日本もコメの購入に合意したと政権の実績をアピールしました。

また、トラクターなどの農機具の環境規制を大幅に撤廃することで、価格を下げることができると訴えました。

トランプ大統領としては来年秋の中間選挙をにらんで、農家の支持を引き止める狙いがあるとみられます。（ANNニュース）