

2026年1月から放送を開始するTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游前編」とJR東日本がタイアップし、今月半ばから「呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-」キャンペーンが始まります。首都圏から東北を周遊する内容で、E5系ラッピング新幹線の運行、オリジナルボイスコンテンツやスタンプラリーといった多彩な企画を展開します。

『呪術廻戦』ラッピング新幹線を運行

2025年12月17日(水)〜2026年5月中旬頃まで、TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターをデザインしたラッピング新幹線を運行します。

車両は東北・北海道新幹線のE5系（1編成 10両）。TVアニメ第3期「死滅回游前編」に登場する虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の5人のビジュアルとともに、放送5周年を記念したビジュアルもあしらわれた特別デザインです。

運行区間は、東北・北海道新幹線の東京〜新函館北斗間。「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行を予定しています。

限定音声コンテンツでオリジナルボイスとAR撮影

2025年12月17日(水)〜2026年3月31日(火) まで、音声ARアプリ「Locatone（ロケトーン）」をインストールすることで参加できる特別企画も実施。首都圏エリア、東北新幹線区間、仙台エリアの指定のスポットを巡ることで、虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相の限定音声コンテンツを楽しめます。

【設定スポット】

首都圏エリア：東京駅・上野駅・大宮駅・高輪ゲートウェイ駅・東京芸術劇場・神田明神・立教通り

東北新幹線区間：大宮駅〜仙台駅の5スポット（新幹線車内で取得）

仙台エリア：仙台駅・本塩釜駅・ユアテックスタジアム仙台・かむり大橋・七北田川

条件を達成すると、オリジナルアクリルキーホルダー（数量限定）をプレゼント。また、首都圏エリア、仙台エリアのスポットを取得すると、ARカメラでキャラクターと記念撮影することもできます。

エキタグスタンプラリーで記念スタンプをGET！

2025年12月17日(水)〜2026年3月31日(火)、駅スタンプアプリ「エキタグ」を使ったデジタルスタンプラリーを、JR東日本管内の4つのエリア（東日本“4の結界”）の計12駅で実施します。

東京結界：浜松町駅・秋葉原駅・目黒駅・高田馬場駅・市ケ谷駅

仙台結界：仙台駅・長町駅・岩沼駅・多賀城駅・松島海岸駅

岩手結界：盛岡駅

青森結界：新青森駅

達成条件を満たすと、記念スタンプや豪華景品が当たります。12駅から1駅獲得で「虎杖悠仁賞」、「東京結界」5駅全て獲得で「伏黒恵賞」、「仙台結界」5駅全て獲得で「乙骨憂太賞」、4の結界から1駅ずつ獲得で「脹相賞」として記念スタンプを取得できます。

また「東京結界」から1駅と「仙台・岩手・青森結界」のうち1駅、アンケートの回答で「禪院直哉賞」として記念スタンプと抽選でオリジナルポスター（全5種のうち1種）を50名にプレゼント。全12駅獲得「コンプリート賞」達成でスペシャル記念スタンプと抽選で虎杖悠仁役の声優、榎木淳弥さんのサイン入り「キャンペーンポスター」を3名にプレゼント。

さらに、Wチャンスとして「虎杖悠仁賞」達成後にJRE POINT WEBサイトでエントリーすると、抽選で500名にJRE POINT 200ポイントをプレゼント。

限定オリジナルポスターとキャラクターパネルを設置

仙台駅・岩沼駅・多賀城駅・盛岡駅・新青森駅には同期間中、限定オリジナルポスターやキャラクターパネルを設置します。

JR東日本が実施する「呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-」は、ラッピング新幹線、限定音声コンテンツ、エキタグスタンプラリーと、広範囲の移動を促すキャンペーンです。ファンはE5系新幹線に施された特別なデザインの車両を追いかけながら、東日本エリアを巡ることで、作中のキャラクターたちと繋がった特別な旅を楽しみましょう。

Ⓒ芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）