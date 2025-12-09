今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５６円台でのドル高・円安が進行するかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円７０～１５６円６０銭。



今日午後６時から植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のイベントで、マーティン・ウルフＦＴチーフ・エコノミクス・コメンテーターと対談する。来週１８～１９日にかけての日銀金融政策決定会合に向けて踏み込んだ発言があるかが関心を集めている。また、今晩は米１０月ＪＯＬＴＳ求人件数が発表される。欧州時間に入り、１５６円台前半でのドル買い・円売りが膨らんでおり、この流れが続くかが関心を集めている。











出所：MINKABU PRESS