富山の倉貫一毅ヘッドコーチが退団…山口のヘッドコーチに就任「今シーズン1年間、本当にありがとうございました」
カターレ富山は9日、トップチームのヘッドコーチを務めていた倉貫一毅氏(47)が、来シーズンからレノファ山口FCのヘッドコーチに就任することを発表した。
倉貫氏はY.S.C.C.横浜の指揮官を退任後、今シーズンから富山のヘッドコーチに就いていた。富山の公式サイトを通じ、倉貫氏は「今シーズン限りでチームを離れる決断をしました」と別れの挨拶を伝えている。
「チームが思うように勝点を取れず苦しい時期も変わらず、熱い声援を送り続けてくれたファン、サポーターの皆様、支援していただいたスポンサーの皆様、本当に力になりました。その結果、J2に残留できたと思っております」
「クラブ、地域が一体となれば、こんなに素晴らしい結末になることを体験できました。本当にありがとうございます。私は富山を離れますが、いつまでも応援しております。今シーズン1年間、本当にありがとうございました」
