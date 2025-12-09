Insta360Japan株式会社は、公式サイトで最大40%割引となる「年末年始スペシャルセール」を開催している。期間は2026年1月14日（火）まで。

対象製品は4月に発売した360°カメラ「X5」をはじめ、8月発売のポケットサイズの4Kアクションカメラ「GO Ultra」、8Kアクションカメラ「Ace Pro 2」など。

最大割引の製品は「X4 BMW Motorrad版」で通常8万3,800円のところ40%OFFの5万200円となる。

ウィンタースポーツ、バイク、自転車などのシーン別アクセサリーも特別価格で販売する。

セール名

年末年始スペシャルセール



開催期間

2025年12月8日（月）～2026年1月14日（水）



対象製品

X5 通常版：84,800円→67,800円（20%OFF） X4 Air：56,900円→48,300円（15%OFF） X4 通常版：67,800円→47,400円（30%OFF） X4 BMW Motorrad版：83,800円→50,200円（40%OFF） X3 通常版：45,500円→31,800円（30%OFF） GO Ultra：64,800円→55,000円（15%OFF） GO 3S 128GB：52,900円→44,800円（15%OFF） Ace Pro 2 シングルバッテリーキット：64,800円→51,800円（20%OFF） Ace Pro 2 シングルバッテリーストリート撮影キット：75,800円→62,900円（18%OFF） Ace Pro 通常版：44,700円→37,900円（15%OFF） Flow 2 Pro 通常版：21,900円→15,300円（30%OFF） Flow 2：14,900円→12,500円（16%OFF） Link 2C：25,800円→18,800円（27%OFF）